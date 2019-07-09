Стало відомо, хто зібрався очолити Тернопільську ОДА

Претендент на посаду №1 Тернопільщини вже подав електронну декларацію.

Майже місяць тернопільський «білий дім» без господаря. 11 червня Степан Барна покинув пост голови облдержадміністрації.Нині його обов’язки виконує перший заступник Іван Крисак. З моменту звільнення ексгубернатора місцеві ЗМІ складали численні теорії про те, хто ж стане його наступником. Розглядали кандидатури радника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола, аграрія і кандидата в нардепи Івана Чайківського, доцента і теж кандидата у ВР Володимира Гевка і громадського активіста Ігора Василіва.

Та, схоже, очолить Тернопільську область людина, котру серйозним претендентом не вважали.

Свою декларацію як кандидат на посаду голови Тернопільської ОДА подав…Ігор Жмінка.

Свого часу він керував виборчим штабом Володимира Зеленського в області, а нині є очільникам обласної організації партії.

Що ми можемо дізнатися із декларації Ігора Жмінки за 2018 рік?

· Прописаний у селі Ступки Тернопільського району.

· Одружений на Жмінці Ользі Несторівній, котра працює у Тернопільській міській раді.

· На нього записані автомобіль Рено Кліо і земельна ділянка у с.Лозова, – пише БезТабу.