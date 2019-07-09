На Тернопільському ставі ловили рибу заради кубків і медалей

Три дні тернопільський став окупували рибалки, щоби позмагатися одразу на двох турнірах. Представники 21-ї команди зі всієї України взяли участь у X-му ювілейному кубку з лову риби фідером “Тандем ФішДрім”, а місцеві любителі спортивної риболовлі суперничали в чемпіонаті Тернопільської області з ловлі хижої риби спінінгом із човна.

Як розповів головний суддя змагань Віталій Рюмін, турніри пройшли на найвищому рівні, дуже позитивно і круто, цікавий формат, складні умови, не дуже активна риба, але попри це є спортсмени, що зуміли розібратися та показати високий результат.

На кубок “Тандем ФішДрім” учасники були розподілені на три зони. Найсильніші змагалися в так званій «золотій» групі, середнього рівня учасники – у «срібній» і початківці – в «бронзовій». Серед професіоналів перемогу здобула команда «Флагман Дніпро» (м. Дніпро), два учасники якої зуміли за два часові відрізки по 5 годин кожен спіймати рибу вагою 4,930 кг. Друге та третє місця вибороли тернопільські колективи «На гачку» і «Тернополяни». У «срібній» групі перемогла команда «Блек ФішДрім» (м. Тернопіль), у «бронзовій» – «Акваріус Браін» (м. Львів).

У чемпіонаті Тернопільської області з ловлі хижої риби спінінгом із човна всі три призові місця дісталися місцевим рибалкам. Перемогу з результатом 2,740 кг виборола команда «Альбарелла», друге місце за «ФішХантером» і третє – «ХардЛайн».

До слова, якщо у змаганнях на фідер зараховувалась уся спіймана риба, окрім червонокнижних, яку одразу випускали, то під час ловлі спінінгом із човна до заліку приймалася лише хижа риба, зокрема, судак, окунь і щука.

Наступну зустріч любителі спортивної риболовлі запланували на 14 серпня. Того дня на веслувальному каналі відбудеться екстраординарний турнір кубок мера Тернополя із фідеру та чемпіонат Тернопільської області «Поплавок».

Віталій Попович