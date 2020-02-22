Чому Ігорю Сопелю повезло з відставкою

Як це, можливо, дивно не звучить, але Ігорю Сопелю після сьогоднішнього рішення президента є чому порадіти. Адже за продемонстрованої ним безпорадності та відсутності поняття в керуванні областю, в перспективі провал міг бути значно гучнішим, а витурення з посади – ганебнішим, а не таким «завуальованим», як це зробила «Зе»-команда, щоб не отримати каменів у свій город за недалекоглядну кадрову політику.

Зараз Президенту Володимиру Зеленському доводиться міняти вже призначених ним голів ОДА по всій державі. На заході України на початку лютого посади позбавили голову Івано-Франківської облдержадміністарції. Тепер з приємним для Сопеля трактуванням «задовольнив відставку» на двері вказано черговому чиновнику, який не виправдав надій.

У міф про «добровільну відставку» хтось може і вірити. Хоча про прийняття такого важливого в житті топ-чиновника рішення прийнято повідомляти. А на офіційному сайті облдержадміністрації, як і на сторінці Ігора Сопеля в Фейсбуці про намір піти з посади– жодного слова. Навпаки, останні новини на цих сторінках свідчили про активну діяльність голови області, проведення робочих зустрічей, прийому громадян. Тому «заява за власним бажанням», про яку ведуть мову в Офісі президента, таки радше диктувалася бажанням Володимира Зеленського, аніж Ігоря Сопеля.

Останній мав би одразу відчути відверту невідповідність посаді голови облдержадміністрації. А зараз з полегшенням видихнути, що його не лишили «на виріст», в очікуванні, що він нарешті прокинеться або залучить в команду людину, яка здатна швидко приймати рішення, має стратегічна мислення, зв’язки та готова швидко продемонструвати хоч якийсь результат чи принаймні бачення найближчих кроків. Адже за період «росту» топ-чиновник міг наламати стільки дров, що потім би став ходячим анекдотом.

Наразі істотних репутаційних втрат Сопель не зазнав. Натомість отримав цінний досвід. Можливо, отримав і бачення, що велика політика – це не його і варто себе реалізовувати в чомусь іншому. Але тільки не в цьому.

Найбільшою слабинкою голови ТОДА виявилася некомунікабельність та цілковите невміння налагодити комунікацію з суспільством. В даному контексті причина звільнення Сопеля відповідає сутності його дій на 1000%. У формулюванні «у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки» ключовою фразою є таки «незадовільна робота з інформування», яку команда голови повністю провалила. Водночас давши чудовий безкоштовний урок наступнику.

Сопель пробув на посаді голови ТОДА трохи більше як три з половиною місяці. При цьому не став людиною, яка втрималася в даному кріслі найменше часу. Даний антирекорд належить Ярославу Сухому. Той керував Тернопільщиною у 2010 році з 6 квітна по 16 червня. При цьому реально сам неодноразово просив тодішнього президента Віктора Януковича забрати його «з заслання», оскільки почував себе в провінційній області вкрай некомфортно. Варто відзначити, що за два місяці роботи Сухий встиг влаштувати нехай піарний, але напіврегулярний на період своєї роботи в ТОДА авіарейс «Тернопі-Київ».

Сопель жодним здобутком не запам’ятався. Навпаки, радше працював на антирейтинг «зеленої команди», чим і поплатився.