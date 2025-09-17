На Кременеччині затримали чоловіка за збут бойових гранат

Фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Під час заходів із протидії незаконному обігу зброї оперативники Кременецького районного відділу поліції задокументували два факти збуту місцевим мешканцем бойових гранат РГД-5.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці також виявили 90 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм. Усі вилучені речові докази направлено на експертизу.

Наразі поліцейські встановлюють походження заборонених предметів. Порушника затримано відповідно до статті 208 КПК України.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нині вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.