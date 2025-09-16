Понад рік надії, – Ангелом додому повертається Анатолій Ситник з Тернопільщини

В Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що в Донецькій області Покровського району в районі н.п. Маринівка, 01.09.2024 року визнаний загиблим військовослужбовець, сержант, житель міста Кременець, СИТНИК Анатолій Борисович 19.07.1971 року народження, стрілець- помічник гранатометника 1 єгерського відділення 2 єгерського взводу 6 єгерської роти 2 єгерського батальйону. Повідомляє міський голова Андрій Смаглюк.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Анатолія!

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас🕯️