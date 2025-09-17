На Тернопільщині неповнолітній намагався викрасти авто — затримали на гарячому

16 вересня близько 21:20 до поліції надійшло повідомлення від жителя Тернополя про пошкодження його автомобіля Toyota Corolla та спробу викрадення. Подія сталася на території гаражного кооперативу на вулиці Злуки.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 19-річний житель Кременеччини, який народився 2006 року.

Хлопець, розбивши вікно автівки, проник до салону та намагався завести машину. Спроба виявилася невдалою, і він залишив місце події. Проте згодом юнак повернувся, щоб завершити задумане, однак цього разу його вже чекали працівники поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Триває досудове розслідування.