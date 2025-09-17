У Тернополі презентували оновлений рецепт тернопільського торта, відродженого кондитеркою Іриною Шевчук. Новий десерт був розроблений під час проєкту “Смачний Тернопіль”, який має на меті збереження та популяризацію традиційних місцевих страв.

Ірина Шевчук працювала над рецептом з березня цього року, експериментуючи з інгредієнтами та пропорціями. “До мене приходили гості, і я запитувала, які десерти вони пам’ятають з дитинства, який смак був у Тернополі. Це допомогло створити торт, який поєднує в собі горіхи, каву та мінімум крему, але дуже смачний і запам’ятовуваний”, — розповіла кондитерка.

Першими спробувати новий тернопільський торт прийшли місцеві жителі, зокрема Тетяна Савельєва, яка сказала, що смак цього десерту їй нагадує дитинство: “Відчувається присмак горіхів, який переносить мене у минуле. Я точно їла цей смак у дитинстві, це точно тернопільський торт”, — поділилася своїми враженнями Тетяна.

Рецепт торта був відроджений в рамках проєкту “Смачний Тернопіль”, ініційованого міським туристично-інформаційним центром. Ірина Михалевська, директорка центру, зазначила: “Це була довга робота. Ми багато експериментували, змінювали рецептуру, але зараз ми досягли результату. Головне, щоб цей торт став сувеніром з Тернополя. Ми хочемо, щоб люди приїжджали до нашого міста не лише заради історичних пам’яток, а й щоб скуштувати смачні місцеві страви”.

Завдяки цьому проєкту, тернопільський торт став новим символом гастрономічного туризму міста. Вже наступним кроком буде відродження рецепту тернопільського сирника з вишнею та десерту “Кремівка”.

Тернопіль продовжує відкривати для себе гастрономічні традиції, а місцеві кондитери вкладають душу в створення десертів, що можуть стати візитною карткою міста.

Суспільне