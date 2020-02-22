20:32 | 22.02.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Ігоря Сопеля зняли з посади ті, хто за нього голосував

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22 лютого Президент України прийняв відставку голови Тернопільської ОДА. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Президента України.

«У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки, Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що саме через виборців, які підтримували “Зе-команду” і безпосередньо Ігоря Сопеля, вибухнув скандал на Тернопільщині.  Саме в Микулинцях вони отримали більшість голосів під час виборів Президента та Верховної Ради. З ситуацією  в Микулинцях Ігор Сопель та “Зе-команда” не справилась. Через що тепер мають безповоротні іміджеві втрати.

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