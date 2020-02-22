Ігоря Сопеля зняли з посади ті, хто за нього голосував

22 лютого Президент України прийняв відставку голови Тернопільської ОДА. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті Президента України.



«У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки, Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що саме через виборців, які підтримували “Зе-команду” і безпосередньо Ігоря Сопеля, вибухнув скандал на Тернопільщині. Саме в Микулинцях вони отримали більшість голосів під час виборів Президента та Верховної Ради. З ситуацією в Микулинцях Ігор Сопель та “Зе-команда” не справилась. Через що тепер мають безповоротні іміджеві втрати.