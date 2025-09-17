“Джура Королевич” в Тернополі: фентезі, яке переносить у середньовіччя з Тараканівським фортом

Сьогодні, 17 вересня, о 17:30 у Тернополі, в кінотеатрі Miromax, відбудеться показ фільму “Джура Королевич” в рамках фестивалю Filmwave. Стрічка, знята на Рівненщині, в Тараканівському форті, розповідає захопливу казку-фентезі про боротьбу добра і зла в докозацькі часи. У фільмі знялися українські актори, серед яких Максим Самчик і Таїсія-Оксана Щурук, Аліна Коваленко, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський та Віталій Салій.

Цей показ є частиною великого кінофоруму “Кінохвиля 2025”, який пройде в трьох містах: Тернопіль, Чортків і Дубно з 17 по 21 вересня. Програма фестивалю включає покази новітніх документальних та художніх фільмів, зустрічі з режисерами, акторськими складами та кінокритиками.

Не пропустіть можливість побачити один з найочікуваніших українських фільмів року на великому екрані!