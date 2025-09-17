На Тернопільщині кіт чотири дні просидів на дереві

У селі Мшана Зборівської громади рятувальники Головного управління ДСНС України в Тернопільській області надали допомогу чотирилапому другу. Кіт протягом чотирьох діб не міг самостійно злізти з високого дерева. За допомогою спеціального обладнання рятувальники обережно зняли тварину і передали її вдячним власникам.

Цей випадок ще раз підкреслює, як важливою є оперативність та професіоналізм наших рятувальників у будь-яких ситуаціях, навіть коли йдеться про порятунок безмовних тварин.