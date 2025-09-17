У Чорткові підняли вартість шкільного харчування

На черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради затвердили нову денну вартість харчування для учнів закладів освіти, які самостійно організовують харчування.

Йдеться про Чортківський ліцей №7, гімназію №3 імені Романа Ільяшенка, Скородинську та Бичківську філії, Росохацьку та Горішньовигнанську гімназії.

Чому подорожчало?

За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, востаннє ціни переглядали у січні 2025 року. Відтоді вартість основних продуктів зросла на 25–60%.

Для прикладу:

•хліб пшеничний: 41,14 грн → 50,80 грн;

•свинина: 177 грн/кг → 240 грн/кг;

•курятина: 90 грн/кг → 121 грн/кг.

Щоб зберегти якість харчування, збалансоване меню та достатню калорійність, денна вартість зросла з 40 до 48 гривень.

Хто харчуватиметься безкоштовно?

Для учнів пільгових категорій харчування й надалі буде безкоштовним – за кошти бюджету Чортківської громади.

Безкоштовне харчування гарантоване для:

•дітей-сиріт;

•дітей, позбавлених батьківського піклування;

•дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами (спеціальні й інклюзивні класи);

•дітей з малозабезпечених сімей;

•дітей, які постраждали внаслідок бойових дій і збройних конфліктів;

•дітей із родин учасників бойових дій та військовослужбовців ЗСУ;

•дітей, батьки яких мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни;

•дітей із сімей, чий сукупний дохід не перевищує прожиткового мінімуму;

•дітей, передбачених статтями 10 і 11 Закону України «Про статус ветеранів війни…»;

•учнів із числа внутрішньо переміщених осіб.

Додатково

Окремо нагадаємо, що усі учні 1–4 класів шкіл Чортківської громади харчуються безкоштовно – за рахунок субвенції з державного бюджету.

