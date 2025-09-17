Організована група вирубала майже 100 дубів у Кременці – серед підозрюваних лісівники

На Тернопільщині судитимуть організовану групу за незаконну порубку лісу на понад 3,4 млн грн

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб, серед яких – двоє посадовців філії ДП «Ліси України». Їх обвинувачують у незаконній порубці, перевезенні, зберіганні та збуті деревини, вчинених у складі організованої групи (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, місцевий житель організував нелегальний бізнес із продажу деревини, до якого залучив знайомих, серед них – двох службових осіб, відповідальних за охорону та збереження лісу. Вони інформували спільників про місця проведення незаконних рубок у лісових масивах філії «Кременецьке лісове господарство» та гарантували безперешкодне вивезення лісопродукції. Посадовці також обіцяли, що при виявленні таких фактів заходи реагування не застосовуватимуться, а учасників групи не притягнуть до відповідальності.

У період з квітня по серпень 2024 року «чорні лісоруби» вирубали майже 100 дубів. Сума збитків, завданих довкіллю, перевищує 3,4 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводили слідчі Слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.