У Тернополі юнка викрала велосипед

Завдяки злагодженим діям оперативників Тернопільського районного управління поліції вдалося швидко встановити особу правопорушниці, яка викрала велосипед в обласному центрі.



До правоохоронців із заявою про крадіжку звернувся 23-річний житель Тернополя. За його словами, невідома особа викрала велосипед, залишеним без нагляду біля одного із закладів громадського харчування на вулиці Білецькій. Транспортний засіб не був закріплений жодними захисними пристроями. Суму завданих збитків – 5000 гривень.



У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 17-річна мешканка Великоберезовицької громади. Як з’ясувалося, дівчина прогулювалася вулицею, помітила залишений велосипед, сіла на нього та поїхала. Поліцейські розшукали неповнолітню та вилучили у неї викрадений двоколісник.



За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).



Правоохоронці наголошують: не залишайте велосипеди, самокати та інші цінні речі без нагляду у відкритих або легкодоступних місцях. Під’їзди, двори, відчинені гаражі та підвали – «улюблені» місця для крадіїв. Використовуйте надійні замки або троси, пристібайте транспорт до міцних, стаціонарних конструкцій. За можливості залишайте велосипед у місцях, обладнаних камерами відеоспостереження.

