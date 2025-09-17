П’яний водій тікаючи від поліції спричинив кілька ДТП під Тернополем (відео)
17 вересня під час моніторингу соцмереж тернопільські поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, спричинив низку ДТП. За попередніми даними, водій, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння і не виконав вимогу про зупинку, рухаючись з м. Збараж.
В процесі переслідування порушник створював небезпечні ситуації для інших учасників дорожнього руху, і врешті-решт вчинив ДТП з кількома транспортними засобами, зокрема службовими автомобілями, вантажівкою та автомобілем Audi. Після затримання водія з’ясувалося, що він є 31-річним працівником ТЦК та СП одного з районів області, а також мав кілька годин тому вже вчинити інші ДТП, перебуваючи у нетверезому стані.
Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, порушення правил дорожнього руху, залишення місця ДТП та керування в стані сп’яніння. Крім того, вирішується питання затримання порушника згідно зі статтею 208 КПК України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.