Військовий вчинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Коментар ТЦК Тернопільщини

17 вересня 2025 року в Тернополі стався інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП Тернопільської області. За попередніми даними, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив низку дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці вже проводять усі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин та визначення подальших кроків згідно з чинним законодавством.

Увечері того ж дня, під час моніторингу соцмереж, патрульна поліція виявила відео, на якому зафіксовано автомобіль Skoda, що тікає від правоохоронців. Водій, ймовірно, перебував під впливом алкоголю і не зупинився за вимогою патруля, рухаючись у напрямку міста Збараж. В результаті переслідування було спричинено кілька ДТП, зокрема з вантажівкою, службовими автомобілями та автомобілем Audi. Після затримання порушника стало відомо, що ним є 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів Тернопільської області.

Реакція ТЦК та СП

Тернопільський обласний ТЦК та СП вже призначив службове розслідування щодо цього інциденту. У своєму зверненні керівництво установи підкреслило свою категоричну позицію: будь-які протиправні дії, незалежно від статусу військовослужбовця, не будуть покриватися і будуть піддані ретельному розслідуванню. «Нульова толерантність до порушників Закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України», — заявили в ТЦК.

Службове розслідування триває

Службове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху триває. Вже з’ясовано, що військовослужбовець перебував у щорічній відпустці на момент події. Військову службу він проходить з жовтня 2020 року. Відповідно до статті 208 КПК України вирішується питання про затримання порушника.

У свою чергу, правоохоронці Тернопільщини розглядають питання притягнення водія до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, порушення правил дорожнього руху, залишення місця ДТП та керування в стані алкогольного сп’яніння.

Суспільні наслідки

Цей інцидент викликав обурення серед громадськості, адже особи, які повинні служити прикладом для інших, не повинні порушувати закон. Водночас важливо зазначити, що службове розслідування має забезпечити неупереджене з’ясування всіх обставин і притягнення винного до відповідальності.

З огляду на важливість збереження довіри до державних органів, надзвичайно важливо, щоб усі процеси були здійснені в межах закону, і відповідні санкції були застосовані до порушника, незалежно від його статусу.

На завершення

Інцидент з військовослужбовцем ТЦК та СП Тернопільщини ще раз наголошує на важливості суворого дотримання правил дорожнього руху та виконання законодавства без винятків. Військовослужбовці, як і інші громадяни, повинні не лише демонструвати високий рівень професіоналізму в службі, а й особистим прикладом служити для інших, дотримуючись законів держави.