Від 2000 до 500 доларів: скільки вартує влаштуватися на роботу медиком

Жителя Теребовлянщини підозрюють в отриманні 500 доларів США за сприяння у працевлаштуванні

За процесуального керівництва прокурорів Чортківської окружної прокуратури жителю Теребовлянщини, який працює у комунальному закладі, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, чоловік пообіцяв знайомій жінці посприяти у її працевлаштуванні медиком у комунальній установі, а також у подальшому переведенні на іншу посаду — ближче до місця проживання. Спочатку він вимагав за свої «послуги» 2 000 доларів США, однак згодом погодився на 500.

Правоохоронці задокументували факт одержання неправомірної вигоди.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснює Чортківський районний відділ поліції ГУНП в Тернопільській області.

📌 Нагадаємо, 15 вересня 2025 року, за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури, керівнику одного з коледжів — філії тернопільського університету повідомили про підозру в отриманні 500 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 90 840 грн та відсторонено від займаної посади.