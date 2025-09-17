Виторги через РРО/ПРРО на Тернопільщині зросли на третину від початку року

Бізнес Тернопільщини продовжує демонструвати позитивну динаміку у сфері розрахункових операцій. За підсумками серпня цього року загальна сума виторгів, проведених через РРО та ПРРО, склала 9,3 мільярда гривень. Це на 2,4 мільярда гривень, або на 35 відсотківбільше, ніж у січні цього року (6,9 мільярда гривень).

Зростання обсягів офіційних розрахунків є підтвердженням закріплення податкової культури серед підприємців області та поступової легалізації діяльності у різних сферах – роздрібній торгівлі, сфері послуг, громадському харчуванні та інших сегментах малого і середнього бізнесу.

Головне управління ДПС у Тернопільській області наголошує, що прозорі розрахунки сприяють розвитку економіки Тернопільщини, підвищуючи конкурентоспроможність бізнесу та створюючи стабільні умови для інвестицій і зростання підприємництва.Закликаємо бізнес діяти відповідально, дотримуватися вимог чинного законодавства та проводити розрахунки відкрито.