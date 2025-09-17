Заліщицька лікарня у скорботі: передчасно пішов із життя В’ячеслав Цимбалюк

Адміністрація, профспілковий комітет та колектив КНП «Заліщицька центральна міська лікарня» з глибоким сумом повідомляють про передчасну смерть колеги – лікаря-ендоскопіста В’ячеслава Павловича Цимбалюка.

Медичний заклад втратив висококваліфікованого спеціаліста, а колектив – доброзичливого, чуйного та відповідального колегу.

Щирі слова співчуття адресують дружині, заступнику директора з поліклінічної роботи Оксані Володимирівні Цимбалюк, а також рідним і близьким покійного.

«До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, проте світлі спогади про нього завжди будуть сильнішими за смерть… Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Господь прийме його щиру душу в Царство Небесне», – йдеться у повідомленні колективу лікарні.

Світла пам’ять про В’ячеслава Павловича Цимбалюка назавжди залишиться серед тих, хто його знав, працював поруч та звертався по медичну допомогу.

Вічна і світла пам’ять!