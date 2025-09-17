Позбавлений прав, але знову за кермом: патрульні зупинили порушника у Зборові

На вулицях Зборова патрульні зупинили автомобіль BMW, за кермом якого перебував порушник, що неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Під час перевірки інспектори з’ясували, що номерні знаки транспортного засобу не були належно зареєстровані, а сам водій вже був позбавлений права керування, але не зважав на це та знову сів за кермо.

22-річному чоловіку склали адміністративні матеріали за порушення правил використання номерних знаків та повторне керування автомобілем під час позбавлення прав. Поліція продовжує контролювати дотримання правил дорожнього руху та запобігати порушенням.