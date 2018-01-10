Талановитих дітей Тернопільщини запрошують на Всеукраїнську премію «Диво-Дитина»

Десятий рік поспіль найталановитіших дітей України відзначать грошовими преміями та подарунками на Всеукраїнській премії «Диво-Дитина». Урочисте вручення відбудеться у березні під час святкування ювілею конкурсу. На свято завітають зірки естради, найвідоміші представники мистецтва, науки, спорту.

Для участі у ювілейній премії «Диво-Дитина» запрошують талановитих та обдарованих дітей України віком від 4 до 13 років. Основна мета заходу – пошук, відбір, вшанування та нагородження грошовими преміями найталановитіших та найобдарованіших дітей України.

Номінантів обиратимуть у номінаціях «Найрозумніша дитина», «Найтворча дитина», Найспортивніша дитина», «Найдивовижніша дитина», «Найгероїчніша дитина» за оцінками екмпертів.

Перелік необхідних документів:

Копія свідоцтва про народження дитини Анкета учасника ( на сайті www.divo-dutuna.com) Документи , що підтверджують досягнення дитини (дипломи , грамоти, сертифікати, фото, відео, статтті та інше)

Документи приймаються до 20 березня 2018 року.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись на сайті: www.divo-dutuna.com