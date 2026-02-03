Будівельна халатність: ремонт дороги в Джурині спричинив збитки на понад 800 тисяч гривень

Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт відносно інженера з технічного нагляду комунального підприємства, якому інкримінується службова недбалість під час ремонту дорожнього покриття в селі Джурин Чортківського району. У результаті неналежно виконаних робіт та використання неякісних матеріалів будівельною організацією було завдано збитків на суму понад 800 тисяч гривень.

Згідно з матеріалами справи, Білобожницька сільська рада уклала договір з приватною будівельною фірмою на ремонт вулиці в селі Джурин. Однак підрядник не виконав роботи в повному обсязі та порушив норми будівництва, використовуючи неякісні матеріали. Інженер з технічного нагляду, своєю чергою, підписав акти прийому виконаних робіт, не перевіривши належним чином їхню якість.

Внаслідок такої службової недбалості громада понесла значні фінансові втрати. Слідчі поліції повідомили інженеру про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. За це порушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із можливим штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.