Підбір владою людей за принципом «Друзі «95 кварталу» себе не оправдав. Якщо на рівні Києва “кварталівці” більш-менш дають собі раду (не рахуючи окремих скандалів та невміння бачити ситуація зашалом), то безпорадність Ігоря Сопеля підставила всю команду, включно з президентом, який і підписав Указ на призначення свого фаната головою Тернопільщини. Для того, щоб не визнавати провалів в кадровій політиці, придумали «вихід» – відправити Сопеля у відставку, ніби то «за власним бажанням». І як результат – Президент України Володимир Зеленський прийняв «відставку» голови Тернопільської ОДА. Отож, крісло представника Президента в області знову звільнилося.

Один з імовірних сценаріїв для партії влади, це призначення головою ОДА людини, яка на найближчих виборах зможе поборотися за крісло міського голови, маючи адміністративні важелі управління областю. Адже першим номером до обласної ради на цьогорічних місцевих виборах буде керівник штабу, а не голова ОДА. Тому з посади керманича області цілком логічно і безболісно для інших учасників перегонів можна претендувати в крісло голови Тернопільської міської громади. Звісно, якщо є достойна кандидатура, яка би не зганьбила вчергове презедента, і могла стати гідним конкурентом теперішньому очільнику міста свободівцю Сергію Надалу. Такою можливою фігурою наші джерела в тернопільській команді «Зе» називають народну депутатку Людмилу Марченко.

По-перше, Сергій Надал, не маючи ніякого відношення до санаторію “Медобори”, доклався до поширення паніки серед місцевого населення. За що справедливо отримав розслідування, зініційоване народним депутатом від фракції «Слуга Народу» Олександром Качуром.

Іншими словами, Сергій Віталійович чітко показав, що домовлятися ні з ким не збирається і готовий говорити тільки з позиції власної сили. А він це вміє робити. Адже плата за дітей в садочках і вказівка приватній структурі зупинити вивіз сміття абонентам сіл, незважаючи на повне виконання умов договору – яскравий приклад цього.

По-друге, для команди «Зе» це нульові втрати в парламенті, оскільки пані Марченко списочниця і після її звільнення зайде інший представник “Зе команди”.

По-третє, Людмилу Марченко пов’язують то з Хмельницьким олігархом Олександром Герегою, то з Чернівецьким рішалою Іллею Павлюком, тому позбавленням депутатства пані Марченко безболісно допоможе очиститись від цих шлейфів, а Тернопільська область по бізнесу мало цікава, як одному, так і другому покровителю Марченко.

І на завершення, пані Людмила є комфортною для теперішнього міського голови. В його випадку, можна домовитись про пасивну участь у виборах мера або домовитись про відсутність ревізії всієї діяльності Надала, якщо Марченко таки буде висунута і виграє. Канал комунікації між Марченком та Надалом доволі простий – кіоски по місту, які для нардепа проштовхував один з міських депутатів.