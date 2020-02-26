На Тернопільщині продовжується кришування нелегальних АЗС?

У кінці грудня 2019 року Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дав доручення фіскалам та правоохоронним органам припинити діяльність нелегальних АЗС. Тоді Володимир Бойко зрадів, бо вже декілька років публічно заявляє, що бюджети всіх рівнів недоотримують колосальні суми від таких незаконних оборудок, а те, що компетентні органи їх недобачали, на його думку, є звичайним покриванням за взаємною вигодою.

Пройшов невеликий проміжок часу.

Правоохоронці наввипередки звітували про закриття АЗС. За моєю інформацію, справді, такої зухвалої роботи ділків не спостерігається. Якщо нелегальні заправки на Тернопільщині і є, вочевидь, вони добре маскуються.

Я з нетерпінням чекав офіційних статистичних даних, щоб побачити економічний ефект від припинення нелегального бізнесу. Сьогодні така інформація оприлюднена на сайті Головного управління статистики у Тернопільській області. І виявилось, що після закриття незаконних заправок обсяги реалізації пального на легальних АЗС не збільшились, а зменшились.

Не вірите? Дивіться самі.



У січні 2020 року через мережу автозаправних станцій (186 одиниць) реалізовано 1719,3 т бензину моторного або 96% в порівнянні із груднем 2019 року. Дизельного пального продали 2265,8 т або 95,8% у співвідношенні до попереднього місяця. Пропану і бутану скрапленого реалізовано 2020,4 т або 94,5% до грудня 2019 року.

То що, ті, хто заправлялись на нелегальних АЗС принципово взагалі перестали купувати пальне чи їздять по нього в інші області?

І вже традиційно заявляю, що легальні заправки продовжують в середньому за одну добу офіційно заправляти всього 10-13 автомобілів кожним видом палива. Реальні обсяги в рази більші, але вони приховуються. Фіскали і правоохоронці продовжують недобачати, а схематози стають хронічними, – каже Володимир Бойко.