Вісім тролейбусів розвозитимуть учнів по тернопільських школах
Виконуватимуть спеціальні шкільні рейси вісім одиниць електротранспорту на маршрутах: №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11.
Громадський транспорт буде обладнаний табличками «Діти».
Перевезення учнів шкільними тролейбусами здійснюватиметься за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина».
Орієнтовний графік відправлень тролейбусів, що здійснюють шкільні рейси (можливі уточнення):
Тролейбус №1/3:
08:02 Ринок – 08:20 вул. Слівенська – 08:30 вул. О. Довженка – 8:48 Центр – 09:02 Ринок
Тролейбус №2/2:
08:04 вул. Протасевича – 8:22 Центр – 08:42 вул. Тролейбусна
Тролейбус №5/1:
8:07 вул. Київська – 8:17 вул. Лесі Українки – 8:21 вул. Слівенська – 8:31 Центр – 8:45 вул. Миру – 8:55 Центр – 9:19 вул. Київська
Тролейбус №7/1:
08:32 вул. Лесі Українки – 08:35 вул. Слівенська – 08:53 (ЦДМІ ім. Довженка)
Тролейбус №7/2:
08:37 Фарм. фабрика – 08:50 Парк Національного відродження
Тролейбус №8/1:
07:48 Газопровід – 08:35 вул. Морозенка;
Тролейбус №10/3:
08:04 вул. Київська – 08:27 Центр – 08:52 вул. Київська – 09:12 готель «Тернопіль»
Тролейбус №11/4:
07:57 вул. Лучаківського – 08:03 вул. Тролейбусна – 08:18 Центр – 08:48 вул. Київська.
За інф. міської ради