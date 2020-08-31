16:10 | 31.08.2020
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Новини Тернополя 

Вісім тролейбусів розвозитимуть учнів по тернопільських школах

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Виконуватимуть спеціальні шкільні рейси вісім одиниць електротранспорту на маршрутах: №1, 3, 5, 7, 8, 10, 11.

✅ Громадський транспорт буде обладнаний табличками «Діти».
✅ Перевезення учнів шкільними тролейбусами здійснюватиметься за наявності учнівської «Соціальної карти тернополянина».
✅ Орієнтовний графік відправлень тролейбусів, що здійснюють шкільні рейси (можливі уточнення):
‼️‼️ Тролейбус №1/3:
08:02 Ринок – 08:20 вул. Слівенська – 08:30 вул. О. Довженка – 8:48 Центр – 09:02 Ринок
‼️‼️ Тролейбус №2/2:
08:04 вул. Протасевича – 8:22 Центр – 08:42 вул. Тролейбусна
‼️‼️Тролейбус №5/1:
8:07 вул. Київська – 8:17 вул. Лесі Українки – 8:21 вул. Слівенська – 8:31 Центр – 8:45 вул. Миру – 8:55 Центр – 9:19 вул. Київська
‼️‼️ Тролейбус №7/1:
08:32 вул. Лесі Українки – 08:35 вул. Слівенська – 08:53 (ЦДМІ ім. Довженка)
‼️‼️ Тролейбус №7/2:
08:37 Фарм. фабрика – 08:50 Парк Національного відродження
‼️‼️ Тролейбус №8/1:
07:48 Газопровід – 08:35 вул. Морозенка;
‼️‼️ Тролейбус №10/3:
08:04 вул. Київська – 08:27 Центр – 08:52 вул. Київська – 09:12 готель «Тернопіль»
‼️‼️ Тролейбус №11/4:

07:57 вул. Лучаківського – 08:03 вул. Тролейбусна – 08:18 Центр – 08:48 вул. Київська.

За інф. міської ради

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