Офіційна інформація: 16 вересня видужало 159 осіб, підтверджено 385 випадків зараження COVID-19 та сім смертей у Тернопільській області

Станом на 16 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 9996 випадках діагноз лабораторно підтверджений (9258 випадків – дорослі, 738 випадків – діти), з них 121 летальний (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 4422 особи.



Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 2765 (1041 одужало, 16 летальних, 1708 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 565 (229 одужало, 7 летальних, 329 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 258 (66 одужало, 3 летальних , 189 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 529 (189 одужало, 13 летальних, 327 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 542 (211 одужало, 4 летальних , 327 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 405 (136 одужало, 11 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 258 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 508 (226 одужало, 8 летальних, 274 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 233 (60 одужало, 173 продовжують хворіти);

– Козівський район – 265 (139 одужало, 2 летальних, 124 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 632 (479 одужало, 11 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 272 (165 одужало, 107 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 458 (321 одужало, 7 летальних, 130 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 204 (83 одужало, 3 летальних, 118 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 51 (17 одужало, 3 летальних, 31 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 349 (146 одужало, 5 летальних, 198 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 866 (313 одужало, 7 летальних, 546 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 753 (358 одужало, 7 летальних , 388 продовжують хворіти);

– Шумський район – 341 (243 одужало, 13 летальних, 85 продовжують хворіти);



За попередню добу:

видужало 159 осіб;

проведено 1010 досліджень методом ПЛР;

підтверджено 385 випадків зараження вірусом COVID-19.

зареєстровано 7 летальних випадків – жінка 64 р. м. Бучач, жінка 85 р. м. Збараж, жінка 77р. Заліщицький район с. Кулаківці, чоловік 69 р. Гусятинський район с. Тудорів, жінка 79 р. Чортківський район смт Заводське, чоловік 70 років м. Чортків, чоловік 59 р. м. Кременець.



Географія поширення нових випадків:



м. Тернопіль (110 осіб)



Бережанський район (25 осіб):

• м. Бережани – 15

• с. Рогачин – 1

• с. Шибалин – 1

• с. Куряни – 1

• с. Надрічне – 3

• с. Краснопуща – 1

• с. Вільховець – 1

• с. Літятин – 1

• с. Поутори – 1



Борщівський район (26 осіб):

• м. Борщів – 7

• смт Скала-Подільська – 5

• с. Іванків – 2

• с. Латківці – 1

• с. Мушкатівка – 2

• с. Стрілківці – 1

• смт Мельниця-Подільська – 3

• с. Кудринці – 2

• с. Шершенівка – 1

• с. Вовківці – 1

• с. Іване-Пусте – 1



Бучацький район (20 осіб):

• м. Бучач – 9

• с. Помірці – 1

• с. Переволока – 2

• с. Нові Петликівці – 1

• с. Рукомиш – 1

• с. Білявинці – 1

• с. Новосілка – 1

• с. Костільники – 1

• с. Трибухівці – 3



Гусятинський район (7 осіб):

• смт Гусятин – 4

• м. Копичинці – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Буцики – 1



Заліщицький район (28 осіб):

• с. Поділля – 3

• м. Заліщики – 7

• с. Мишків – 1

• с. Щитівці – 3

• с. Добрівляни – 1

• с. Нагоряни – 1

• с. Хмелева – 1

• с. Дуплиська – 1

• с. Рожанівка – 1

• с. Устечко – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Гиньківці – 1

• с. Нирків – 3

• с. Угриньківці – 1

• с. Зелений Гай – 1

• смт Товсте – 1



Збаразький район (27 осіб):

• м. Збараж – 7

• смт Вишнівець – 6

• с. Старий Вишнівець – 2

• с. Мусорівці– 1

• с. Доброводи – 2

• с. Романове село – 2

• с. Грицівці – 1

• с. Гніздичне – 2

• с. Бутин – 1

• с. Великий Кунинець – 1

• с. Максимівка – 1

• с. Базаринці – 1



️ Зборівський район (33 особи):

• м. Зборів – 5

• смт Залізці – 5

• с. Підгайчики – 1

• с. Беримівці – 3

• с. Загір’я – 1

• с. Глядки – 1

• с. Чорний Ліс – 2

• с. Мшанець – 5

• с. Ренів – 1

• с. Гаї-Розтоцькі – 7

• с. Ратищі – 1

• с. Гаї-За-Рудою – 1



Козівський район (5 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Яструбове – 1

• с. Великий Ходачків – 1

• с. Золота Слобода – 1



Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 4

• м. Почаїв – 1

• с. Дунаїв – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Підлісці – 1



️ Лановецький район (30 осіб):

• м. Ланівці – 18

• с. Юськівці – 5

• с. Оришківці – 1

• с. Вишгородок – 2

• с. Грибова – 2

• с. Верещаки – 1

• с. Лопушне – 1



Монастириський район (10 осіб):

• м. Монастириська – 5

• с. Дубенка – 1

• с. Низьколизи – 1

• с. Вістря – 1

• с. Ковалівка – 1

• сел. Коропець – 1



Підволочиський район (12 осіб):

• смт Підволочиськ – 8

• м. Скалат – 1

• с. Мовчанівка – 1

• с. Качанівка – 1

• с. Чернилівка – 1



Підгаєцький район (4особи):

• м. Підгайці – 4



Тернопільський район (29 осіб):

• с. Ангелівка – 1

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Серединки – 2

• с. Гаї-Гречинські – 2

• с. Великий Глибочок – 2

• с. Чернилів-Руський – 3

• с. Товстолуг – 1

• с. Петриків – 3

• с. Малий Ходачків – 1

• с. Шляхтинці – 1

• с. Застав’є – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Підгородне – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Домаморич – 1

• с. Ступки – 1



Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Білобожниця – 1

• с. Бичківці – 1

• с. Нагоряни – 2

• с. Залісся – 1