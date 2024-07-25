60 тисяч гривень – за оформлення документів для виїзду за кордон. Поліцейські з’ясовують обставини шахрайства

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про те, що стала жертвою пройдисвітів.

Заявниця розповіла, що оголошення про допомогу в оформленні документів для виїзду в США знайшла її мати в одній із соціальних мереж. Розмови щодо умов надання послуг та їх вартості велися в телефонному режимі. Невідомі обіцяли якнайшвидше владнати всі проблеми і запевнили, що жінка отримає можливість полетіти за океан. Обіцянки розтанули, а згодом і зв’язок з невідомими обірвався, щойно тернополянка перерахувала 60 тисяч гривень.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Проводяться заходи задля встановлення осіб причетних до злочину.

Поліцейські застерігають жителів області не вестися на пропозиції, не впевнившись в репутації людей чи агентств, які їх пропонують. За жодних обставин не оплачувати послуг, не отримавши їх. Обіцянки вирішити ваші проблеми швидко та ефективно – завжди мають насторожити.