12:22 | 25.07.2024
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Понад 22 млн грн екологічного податку сплатили до бюджету підприємства Тернопільщини

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Суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, протягом шести місяців цього року перерахували до зведеного бюджету 22млн 33,3 тис. грн екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 4 млн гривень.

Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обовязковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

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