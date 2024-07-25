Понад 22 млн грн екологічного податку сплатили до бюджету підприємства Тернопільщини
Суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, протягом шести місяців цього року перерахували до зведеного бюджету 22млн 33,3 тис. грн екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на 4 млн гривень.
Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.