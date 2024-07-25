19:08 | 25.07.2024
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Молода сім’я з Підволочиського району потребує допомоги – згоріла їхня хата

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Потрібна допомога сім’ї Осаулко, що проживають у с. Колодіївка Підволочиського району. Про це йдеться на сторінці Скалат – Громада Добра.

У будинку в якому вони проживають сталася пожежа в ніч з 17 на 18 липня о 01.30 . В будинку проживала молода сім’я з малою дитиною (2 р) і батьки пенсіонери. Просимо допомогти відремонтувати будинок, бо сім’я залишилася без даху над головою, без речей. Будинок без даху, вікон та дверей, все згоріло: меблі: ліжка , дивани, шафи, холодильники, столи, столики, техніка, одяг , особисті речі, постіль . Дитячі речі: ліжечко, годувальний столик , всі іграшки , книжки, ванночка, пледики і тд. Якщо у Вас є будь- що з переліку просимо залишити інформаціїю за

Номером тел: +380979104710
Благодійний фонд перевірив інформацію та просимо допомогти !
Реквізити для допомоги:
🔗Посилання на банку

💳Номер картки банки

5375 4112 2079 0856

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