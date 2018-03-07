Перелік 37 проектів, які перемогли у Тернопільській області й буть реалізовані цьогоріч

Перелік проектів, які перемогли у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства Тернопільської області на 2018 рік, для реалізації яких надається фінансова підтримка від відділу сім’ї та молоді обласної державної адміністрації:

1. «Scientific Fun – Наукові пікніки в м. Кременець»

2. «Scientific Fun – Наукові пікніки в м. Бережани»

3. Відкритий турнір Тернополя з пейнтболу «Кубок Шухевича – 2018»

4. «Scientific Fun – Наукові пікніки в м. Бучач»

5. Молодіжний табір «Сарепта»

6. Вишкільний табір «Великого бажайте!»

7. Обласний захід «Для щастя Вітчизну свою поведу» приурочений 106 річниці з Дня складання першої пластової присяги

8. Реколекції на тему: «Вплив християнства на правову свідомість українців»

9. Обласний національно-патріотичний захід, спрямований на вшанування героїв боротьби за Україну, «Звитяга УПА»

10. Проект «Я лицар завтрашнього бою»

11. Обласний національно-патріотичний захід спрямований на вшанування учасників Чортківського наступу 1919 року та висвітлення 99 річчя події «Чортківська офензива»

12. Акція «Школа українського лицаря»

13. Акція «Кіномарафон нескорених націй»

14. Проведення змагань з інтелектуальних ігор «Тернопільський обласний «Учнівський інтелектуальний фестиваль «Вундеркіндер»

15. Реколекції на тему: «Християнський патріотизм – любов до своєї Батьківщини»

16. Пластовий науковий дитячий табір «Світ навколо нас – 2018»

17. Окружний табір «Країна мрій»

18. Цикл тренінгів з проектного менеджменту для молоді «Асоціація трудових об’єднань молоді України»

19. Військово-патріотичний вишкіл «Сміливим будь»

20. Серія вишколів «Козацька січ – 2018»

21. Табір-семінар «Бандерівська школа»

22. Змагання «Пригодницькі перегони «Терен»

23. Військово-патріотичний наметовий табір «Сердюки»

24. Цикл тренінгів «Тиждень активного підприємництва»

25. Військово-патріотичний наметовий табір «Гайдамаки»

26. Акція «Будь на своєму місці»

27. Військово-патріотичний вишкіл «Авангард»

28. Освітньо-мистецька програма для освоєння практики DIY (створення своїми руками)

29. Серія вишколів «Гарт волі»

30. Вишколи для молоді «Покажи і я навчусь»

31. Організаційно-вишкільний табір «Порталівець-2018»

32. Змагання «Рейд слави»

33. Проект «ЗУНР у війні за незалежність»

34. Освітній табір, спрямований на розвиток лідерських якостей молоді Тернопільщини «Shape Ukraine»

35. Тренінг «Школа місцевого самоврядування»

36. Обласний збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки», приурочений пам’яті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Кудринського Л.О.

37. Навчально-методичний семінар «Академія молодого державотворця»

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