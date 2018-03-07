Перелік 37 проектів, які перемогли у Тернопільській області й буть реалізовані цьогоріч
Перелік проектів, які перемогли у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства Тернопільської області на 2018 рік, для реалізації яких надається фінансова підтримка від відділу сім’ї та молоді обласної державної адміністрації:
1. «Scientific Fun – Наукові пікніки в м. Кременець»
2. «Scientific Fun – Наукові пікніки в м. Бережани»
3. Відкритий турнір Тернополя з пейнтболу «Кубок Шухевича – 2018»
4. «Scientific Fun – Наукові пікніки в м. Бучач»
5. Молодіжний табір «Сарепта»
6. Вишкільний табір «Великого бажайте!»
7. Обласний захід «Для щастя Вітчизну свою поведу» приурочений 106 річниці з Дня складання першої пластової присяги
8. Реколекції на тему: «Вплив християнства на правову свідомість українців»
9. Обласний національно-патріотичний захід, спрямований на вшанування героїв боротьби за Україну, «Звитяга УПА»
10. Проект «Я лицар завтрашнього бою»
11. Обласний національно-патріотичний захід спрямований на вшанування учасників Чортківського наступу 1919 року та висвітлення 99 річчя події «Чортківська офензива»
12. Акція «Школа українського лицаря»
13. Акція «Кіномарафон нескорених націй»
14. Проведення змагань з інтелектуальних ігор «Тернопільський обласний «Учнівський інтелектуальний фестиваль «Вундеркіндер»
15. Реколекції на тему: «Християнський патріотизм – любов до своєї Батьківщини»
16. Пластовий науковий дитячий табір «Світ навколо нас – 2018»
17. Окружний табір «Країна мрій»
18. Цикл тренінгів з проектного менеджменту для молоді «Асоціація трудових об’єднань молоді України»
19. Військово-патріотичний вишкіл «Сміливим будь»
20. Серія вишколів «Козацька січ – 2018»
21. Табір-семінар «Бандерівська школа»
22. Змагання «Пригодницькі перегони «Терен»
23. Військово-патріотичний наметовий табір «Сердюки»
24. Цикл тренінгів «Тиждень активного підприємництва»
25. Військово-патріотичний наметовий табір «Гайдамаки»
26. Акція «Будь на своєму місці»
27. Військово-патріотичний вишкіл «Авангард»
28. Освітньо-мистецька програма для освоєння практики DIY (створення своїми руками)
29. Серія вишколів «Гарт волі»
30. Вишколи для молоді «Покажи і я навчусь»
31. Організаційно-вишкільний табір «Порталівець-2018»
32. Змагання «Рейд слави»
33. Проект «ЗУНР у війні за незалежність»
34. Освітній табір, спрямований на розвиток лідерських якостей молоді Тернопільщини «Shape Ukraine»
35. Тренінг «Школа місцевого самоврядування»
36. Обласний збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки», приурочений пам’яті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Кудринського Л.О.
37. Навчально-методичний семінар «Академія молодого державотворця»