Як Павло Гвозденко пропіарив нового начальника Тернопільського обласного управління водних ресурсів

Заступник Голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко сьогодні, 23 січня, спільно з Головою Тернопільської обласної державної адміністрації Степаном Барною, представили колективу новопризначеного керівника Анатолій Качка. Про це чиновник пише в мережі Фейсбук.

За його словами, Анатолій Ярославович має великий успішний досвід роботи в великих комерційних структурах, а з 2015 го року очолював Збаразьку Районну Державну Адміністрацію. За час його керівництва в район було заведено коштів в сумі понад 50 млн. грн. Закінчується будівництво сучасного спортзалу, побудовано очисні споруди, впроваджено електронний реєстр пацієнта в лікарні, здійснено капітальний ремонт доріг району, проведено міжнародний економічний форум та багато іншого, – пише Павло Гвозденко.

Степан Барна, пообіцяв всебічну підтримку з боку ОДА та наголосив що з свого боку хоче бачити найближчим часом позитивні зміни в роботі організації.

Я зі свого боку побажав новопризначеному керівнику швидкого налагодження комунікацій із колективом, креативних ідей та не менш ефективної роботи на новій посаді.