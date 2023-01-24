До Бучацької громади знову надійшла сумна звістка – загинув Олександр Гуртовенко
До Бучацької громади знову надійшла сумна звістка з фронту. Про це повідомляють у міській раді.
Ворог безжально обірвав життя нашого земляка, 36-річного бучачанина Олександра Гуртовенка.
Загинув воїн 22 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва, Сіверодонецького району, Луганської області.
Це важка і непоправна втрата для нашої громади та всієї України.
Щирі співчуття рідним і близьким.
Вічна шана та пам’ять Герою.