12:28 | 24.01.2023
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До Бучацької громади знову надійшла сумна звістка – загинув Олександр Гуртовенко

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До Бучацької громади знову надійшла сумна звістка з фронту. Про це повідомляють у міській раді.

Ворог безжально обірвав життя нашого земляка, 36-річного бучачанина Олександра Гуртовенка.

Загинув воїн 22 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва, Сіверодонецького району, Луганської області.

Це важка і непоправна втрата для нашої громади та всієї України.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Вічна шана та пам’ять Герою.

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