Фермерське господарство «ГАДЗ» на Бучаччині відвідали гості з аграрного комітету

Комітет аграрної та земельної політики Верховної Ради України 23 червня взяв участь у виїзному засіданні в Тернопільській області.

Будучи на Тернопільщині, представники комітету відвідали Фермерське господарство «ГАДЗ», яке очолює Герой України Петро Гадз.

Про це повідомив народний депутат Петро Юрчишин.

– Підприємство спеціалізується на змішаному сільському господарстві, включає повний технологічний цикл переробки: вирощування, заготівля сировини, виробництво готового продукту та працює за принципом «від лану – до столу, від ферми – до ложечки». «ГАДЗ» наповнює своєю продукцією ринок України, а також понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії. Проводиться будівництво нових виробничих комплексів за європейськими стандартами, люди забезпечені робочими місцями з гідними умовами праці, постійно вдосконалюється якість своєї продукції, шляхом впровадження новітніх технологій виробництва, – написав Петро Юрчишин.

За короткий час Фермерське господарство «ГАДЗ» стало однією з найбільших компаній в Україні, яке займається вирощуванням екологічно чистих фруктів (яблук, груш, слив), виробництвом соків тривалого зберігання, дитячого харчування, сухофруктів, меду, додав народний депутат.