На Тернопільщині вже вручили близько 800 повісток

Чоловіків, які отримали повістки, викликають до територіальних центрів комплектування, де вони проходять медогляд і стають на облік. Далі визначають порядок їх подальшого призначення

Триває другий тиждень посилених патрулювань та перевірки документів громадян на Тернопільщині. Ці дії спрямовані на оповіщення та розшук військовозобов’язаних. За це час вже вручили близько 800 повісток. Про це повідомив під час брифінгу 24 червня військовий комісар Тернопільської області Ігор Гусєв.

Ми шляхом вручення повісток викликаємо до територіального центру комплектування усіх військовозобов’язаних. Там вони проходять медичний огляд. Далі ми вивчаємо їх морально-ділові якості, ставимо на облік, якщо вони цього не зробили раніше, і назначаємо порядок їхнього подальшого призначення: або відправляємо в частини, або даємо відстрочку, якщо людина має відповідні документи, – каже він.

Також Ігор Гусєв зазначає, що законодавством не визначено порядок вручення повістки, тому їхні дії не порушують Закон. Таким чином влада приводить до унормування кількість військовозобов’язаних, зокрема тих, які приїхали на Тернопільщину.

Є випадки, коли до нас роблять запити з інших територіальних центрів по розшуку військовозобов’язаних. Тому ми обмінюємося такою інформацією, – розповідає військовий комісар.

Терен