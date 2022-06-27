09:58 | 27.06.2022
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На Тернопільщині вночі не розминулись мотоблок та мотоцикл: в лікарні опинились двоє дорослих та двоє дітей

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 червня в сел. Гусятин Чортківського району. Близько 23.00 годин посеред вул. Б.Лепкого зіткнулись мотоблок та мотоцикл.

Внаслідок аварії травми отримали водій мотоцикла та троє пасажирів мотоблоку, серед яких була 59-річна жінка та два братики восьми та п’яти років.

Дорослі потерпілі отримали травми різного ступеня важкості, а хлопчики потрапили в Гусятинську лікарню з переломами ніг.




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