На Тернопільщині вночі не розминулись мотоблок та мотоцикл: в лікарні опинились двоє дорослих та двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 червня в сел. Гусятин Чортківського району. Близько 23.00 годин посеред вул. Б.Лепкого зіткнулись мотоблок та мотоцикл.

Внаслідок аварії травми отримали водій мотоцикла та троє пасажирів мотоблоку, серед яких була 59-річна жінка та два братики восьми та п’яти років.

Дорослі потерпілі отримали травми різного ступеня важкості, а хлопчики потрапили в Гусятинську лікарню з переломами ніг.







