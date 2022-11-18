12:54 | 18.11.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі затримали злочинця, якого шукає Інтерпол, і який намагався створити кримінальне угруповання

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

СБУ затримала у Тернополі іноземного злочинця, якого шукає Інтерпол,
і який намагався створити кримінальне угруповання в Україні

Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.

 

Затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу. Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.

 

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя.

 

Крім того, зловмисник намагався створити в Західній України власне кримінальне угруповання для здійснення «нальотів» на оселі та бізнес місцевихжителів.

 

Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і «піднятись у статусі» злочинної ієрархії.

 

Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.

Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його.

 

Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України.

 

Заходи з викриття іноземного злочинця проводили оперативники СБУ Тернопільської області спільно з Державною міграційною службою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *