Голову тернопільского села та його доньку засудили за корупцію

У Тернопільскій області Старозбаразького сільського голову Ярослава Коня та його доньку Ольгу визнали винними у хабарництві. Про це редакція 368.media дізналась з вироку Тернопільского міськрайонного суду по ч.3 ст.368 КК.

У 2014 році до сільського голови Старого Збаражу звернувся чоловік, який хотів землю для будівництва житлових та господарських будівель. Кінь мав повноваження скликати сесії ради, вносити пропозиції та формувати порядок денний сесії, а також підписувати прийняті сесією рішення. Посадовець озвучив громадянину вимогу – землю отримає тільки, якщо заплатить по 500 доларів за сотку.

Надалі сільрада проголосувала за виділення ділянок. Хабар за них становив 12 тис. доларів. Кінь, побоюючись викриття, сказав, що гроші мають бути передані під виглядом купівлі земельних ділянок у підконтрольної йому приватної компанії. Обвинувачений залучив пособницею в одержанні хабаря свою доньку. Остання у приміщенні банку узяла від громадянина гроші та внесла на свої депозитні рахунки.

Справа перебувала в суді з 2014 року. Приймалися рішення про привід свідків. Однак у 2016 році відбулася заміна головуючого судді. За наполяганням захисту розгляд справи почали спочатку.

У 2017 році обвинувачена, яка працює директором ресторану «Лемківській двір», народила дитину і суд зупиняв провадження до закінчення її післяпологової декретної відпустки. В неї дві малолітні дитини.

У вироку суду зазначається, що, зрештою, батько і дочка вину визнали, щиро каялися, але деталі скоєння злочину розповісти не змогли внаслідок сплину часу. Вони повністю погодилися зі всіма зібраними доказами і відмовилися від їх дослідження в судовому засіданні.

Їх судили за законодавством у старій редакції, що дозволяло звільнити засуджених від відбуття ув’язнення з випробуванням. Приймаючи так рішення, суд посилався на пом’якшуючі обставини і відсутність обтяжуючих, а також позитивні дані про особу.

У підсумку батьку і дочці призначено по 5 років позбавлення волі зі звільненням на іспитовий строк 1,5 і 1 рік відповідно





