Водія, який збив пішохода та втік, розшукали патрульні поліцейські

Дві автопригоди 13 грудня зареєстрували слідчі у Тернополі. Одна ДТП з летальними наслідками.

На вулиці Збаразькій в обласному центрі водій невідомого автомобіля збив пішохода, 1953 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу. Після ДТП кермувальник не зупинився, а поїхав далі. Про це на лінію “102” повідомили очевидці аварії.

Травми пенсіонера виявилися несумісні із життям. Чоловік помер дорогою до лікарні.

В ході проведених оперативних заходів працівники патрульної поліції встановили спочатку марку автівки і її місцезнаходження, а за деякий час знайшли і самого втікача. Це – 52-річний місцевий житель.

Підозрюваний погодився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою алкотестера “Драгер”. Газоаналізатор показав в його крові 1,6 проміле алкоголю.

Водія затримали. Патрульні склали на чоловіка протоколи відповідно до ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Відповідатиме у суді чоловік і згідно зі статтею 286-1 ККУ. Триває слідство.

Не впорався з керуванням та врізався в бетонну огорожу і водій автомобіля Volkswagen Passat. Аварія трапилася на проспекті Степана Бандери о 21:30. В результаті удару пасажира бригада швидкої доправила до лікарні. Кермувальник попередньо тверезий. Триває перевірка.