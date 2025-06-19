Хотіли виїхати за кордон — натрапили на шахраїв: жінки з Тернопільщини втратили тисячі гривень

Поліція Тернопільщини розслідує два факти шахрайства, пов’язані з онлайн-оформленням документів для виїзду за кордон. Жертвами аферистів стали дві жінки з області, які довірилися псевдопосередникам в інтернеті.

33-річна тернополянка знайшла оголошення про «допомогу» в оформленні виїзних документів. Зв’язавшись з так званим посередником, вона перерахувала передоплату в розмірі 26 000 гривень. Після цього зв’язок з аферистом обірвався.

Із подібною схемою стикнулася й 46-річна місцева жителька. Жінка втратила 20 000 гривень після того, як довірилася шахраєві, який пообіцяв швидке оформлення документів.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці закликають громадян бути особливо обачними:

🔸 Не довіряйте незнайомим особам в інтернеті;

🔸 Не переказуйте кошти без належної перевірки;

🔸 Оформлюйте документи лише через офіційні установи та сервіси.

У разі підозри на шахрайство телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтесь до кіберполіції за номером 0 (800) 50-51-70.