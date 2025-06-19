Ілля Войтович — тричі по 200! Випускник тернопільської школи №7 показав унікальний результат на НМТ

Справжній освітній прорив зафіксовано в Тернополі — учень Тернопільської спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Ілля Войтович здобув найвищі результати на національному мультипредметному тесті (НМТ) — по 200 балів одразу з трьох предметів: української мови, математики та англійської мови.

Максимальні бали з трьох ключових дисциплін — це не лише інтелектуальний рекорд, а й свідчення високої мотивації, наполегливої праці й системної підготовки, яку Ілля продемонстрував упродовж усього навчання.

«Ілля — гордість нашої школи та приклад для майбутніх поколінь учнів, — зазначає директорка школи Галина Миколаївна Костюк. — Його успіх — це також результат роботи талановитих вчителів і міцної підтримки родини».

Також 200 балів з англійської мови здобула ще одна випускниця школи — Марія Цабан. Обоє учнів підтвердили високий рівень підготовки закладу, який уже багато років є флагманом серед тернопільських шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

Колектив школи щиро вітає своїх випускників і бажає їм нових звершень, впевнених кроків у дорослому житті та здійснення найамбітніших мрій.