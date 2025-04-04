13 квітня відбудеться майстер-клас з імпровізації, який проведе Анастасія Вовк — засновниця студії «Майстерня Танцю», педагог-хореограф з класичного та сучасного танцю. Це буде можливість відкривати себе через рух у просторі без правил, обмежень та звичних стереотипів. Вхід на майстер-клас — донат від 300 грн, і 100% прибутку буде передано на підтримку ЗСУ, тому ваш внесок допоможе зробити важливу справу, водночас ви зможете виразити себе через танець та рух.

Дата: 13 квітня, неділя, 17:00

Місце: Студія «Майстерня Танцю», Білецька 1а

Чому варто прийти?

Імпровізація допомагає знайти унікальний стиль і виразити себе без обмежень.

Через рух ми працюємо з внутрішніми переживаннями, звільняємося від напруги та відкриваємо нові горизонти для творчості.

Безпечний простір, де немає правильного чи неправильного руху — є тільки ви і ваш танець.

Цей майстер-клас — не лише про танець. Це про радість відкриттів, несподівані інсайти та магічні миті, які залишаються з вами назавжди.

Форма для реєстрації – ТУТ

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