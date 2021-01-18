Хронічна втома, тахікардія та інші негативні наслідки нестачі заліза в організмі

Дефіцит найважливішого елемента – заліза виникає з двох основних причин: ми або втрачаємо його, або не отримуємо в достатній кількості. Важливо розуміти, що наш організм не здатний виробляти залізо, ми здобуваємо його з зовнішніх джерел. Крім того, недостатньо здати аналіз на гемоглобін, щоб зрозуміти, чи все в порядку. Адже і при допустимих цифрах ви можете спостерігати у себе анемію.

Клінічні ознаки нестачі заліза в організмі

Нестачею заліза називають стан, при якому в крові не вистачає здорових еритроцитів (червоних кров’яних клітин). Перш за все даний мікроелемент необхідний для постачання тканин і органів киснем. Крім того, залізо – складова частина багатьох ферментів і білків, без яких неможливі синтез колагену і ДНК, метаболізм, імунні і ферментативні реакції. Брак цього мінералу, за даними ВООЗ, спостерігається у 25% населення. Першою ознакою, що вказує на брак елемента в організмі, прийнято вважати анемію. Першим, але далеко не єдиним. До інших симптомів відносяться:

постійна втома;

проблеми з кровообігом (постійно холодні руки і ноги);

прискорене серцебиття (нестача заліза може обернутися серцевою недостатністю);

пристрасть у вагітних жінок до певних неїстівних «предметів» (хочеться спробувати на смак землю, крейду);

зниження концентрації уваги;

задишка;

запаморочення;

синдром неспокійних ніг.

Наслідки дефіциту заліза

Нарешті, є продукти, які перешкоджають засвоєнню заліза: це таніни (містяться в каві, чаї) і фітинові кислоти (злакові каші, висівки, какао боби). І все-таки, якщо у вас спостерігається істотний дефіцит даного мікроелемента, тільки корекцією раціону ви навряд чи обійдетеся. Адже є ще ряд порушень, при яких порушується всмоктування заліза з тонкого кишечника.

Дефіцит заліза може привести до підвищення артеріального тиску, тахікардії, ризику розвитку інфекційних захворювань, ймовірності шлункових інфекцій, екзем. Для вагітних жінок знижений гемоглобін може обернутися ризиком розвитку патологій у плоду. У дітей нестача мінералу виражається в порушеннях сну, відсутності апетиту, фізичної активності, зниження концентрації уваги.

При симптомах і підозрі на дефіцит заліза рекомендовано звернутись до лікаря.

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