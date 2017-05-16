Професія дня: як молода дівчина реставрує єврейське кладовище у Кременці

L’Officiel Online запускает новую рубрику, в рамках которой рассказывает о девушках с неординарными профессиями. Первой героиней стала Кристина, которая работает в инициативе сохранения еврейских кладбищ в Европе. Чтобы понять, как выглядит один из ее рабочих дней, редактор L’Officiel Online отправилась в город Кременец в Тернопольской области, чтобы увидеть еврейское кладбище, подлежащее реставрации.

Инициатива сохранения еврейских кладбищ в Европе ESJF начала работу как неприбыльная организация, основанная в Германии в начале 2015 года. Ее главной целью было обеспечить охрану и сохранение еврейских захоронений на всем европейском континенте путем уточнения границ кладбищ и возведения вокруг них защитных ограждений с воротами.

Перед Второй мировой войной в тысячах городов, поселков и сел Центральной и Восточной Европы жили более семи миллионов евреев. В каждом еврейском поселении было хотя бы одно кладбище, которое свидетельствовало о существовании общины в течение поколений. За последние восемьдесят лет следы многих из этих кладбищ были потеряны, потому что жители, которые занимались захоронениями, были уничтожены во время холокоста. В 46 странах-членах Совета Европы насчитывается примерно 10 000 еврейских кладбищ, о которых известно. Но есть, разумеется, еще те кладбища, которые ESJF пока не нашли.

Дорога из Киева в Кременец на машине занимает 5 часов. В начале путешествия Кристина повернулась ко мне и сказала: «Для начала давайте внесём ясность: я не еврейка. Попала в организацию ESJF, как это чаще всего бывает, абсолютно случайно. Вот уже 2 года работаю не из-за религиозных соображений, а скорее как блюститель истории. На самом деле я отличный менеджер — наверное, потому, что чаще всего мои клиенты мертвы».

«Очень жалею, что у меня нет Google-очков и я не могу записывать на видео реакцию людей, которым я говорю о своей работе, — продолжила Кристина. — Сначала все думают, что я просто ас в черном юморе, и почему-то не верят мне. Потом я начинаю объяснять: мол, реставрирую кладбища, сохраняю историю, мне за это платят, — как раз во время этого люди перестают смеяться и опять задают вопрос: «Нет, ну ты серьезно?». Бытует мнение, что подобная профессия подходит только готессам или иудеям − но не 24-летней не еврейке, далекой от мрачных субкультур».

Прибытие

Приехав на кладбище, в первую очередь я была поражена его масштабом: вся гора была усеяна плотно стоящими друг к другу надгробными плитами. Все было покрыто высокой травой и кустами, что указывало на то, что за кладбищем местные власти особо не следят. Некоторые надгробные плиты съехали на проезжую часть. У входа стояла таблица, на которой было написано, что это довоенное еврейское кладбище, и мне сразу же бросился в глаза абзац, сообщающий, что некоторых евреев хоронили сидя. Я сразу же спросила у Кристины, правда ли это.

«Это устойчивый этнокультурный стереотип, который относится не только к евреям, но и к мусульманам. Да, действительно, некоторые информаторы, наблюдавшие традиционные еврейские похороны, утверждали, что во время похоронного обряда покойника хоронили сидя. Но в то же время другие уверяют, что покойника хоронят лежа. Закрытость еврейских общин очень часто порождает много дезинформации вокруг традиций еврейского народа. Вообще, погребение без гроба — одна из наиболее характерных черт еврейского похоронного обряда. Использование гробов евреями рассматривается как современная инновация».

Что такое ESJF и зачем им кладбища

«Проект работает в трех направлениях: исследования, строительство и образование. У организации ESJF есть достаточно много целей: во-первых − это построение защитных ограждений вокруг всех еврейских кладбищ Европы. Во-вторых: уточнение и обозначение границ еврейских захоронений и установка идентификационных знаков. В-третьих − заключение долгосрочных соглашений с местными администрациями, еврейскими общинами и владельцами земельных участков об охране кладбищ. И наконец, в-четвертых − разработка процедуры для соблюдения инженерных требований, принципов бюджетного планирования и критериев по галахе (традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев)».

«Моя работа заключается в том, что я ищу кладбища, составляю списки и каталоги, потом приезжаю на локацию с инженером и раввином, парнем, который отвечает за кошерность, фотографирую локацию, составляю буклет и рекомендую данное кладбище к возведению забора», — поясняет Кристина.

«Это, собственно, исследование и строительство. Что касается образовательной функции, тут наша цель заключается в том, чтобы воспитывать у учащихся общеобразовательных школ уважение к памяти еврейских общин, проживавших на территории их города и Украины в целом. Мы настраиваем учеников на межкультурный и межэтнический диалог, пытаемся предотвратить проявление антисемитизма и акты вандализма по отношению к культурной памяти и наследию еврейского народа».

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Традиции

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У евреев не принято возложение на могилу цветов или венков. В знак памяти об умершем и в знак того, что могилу посещают, они кладут на нее камешек. Иудаизм запрещает изображать облики людей на надгробиях («мацевах»).

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Символы на надгробиях отражали религиозный и общественный статус умершего, его личные достоинства и профессию. «Например, руки над зажженными свечами или горящие свечи в субботних подсвечниках изображались на могиле женщины, потому что именно в ее обязанности входило зажигание субботних свечей; гусиное перо — переписчика священных текстов; ножницы — портного; открытая книга или несколько корешков книг — на могиле раввина или автора религиозных произведений; цепочка или другие украшения — ювелира; коробка или кружка для сбора пожертвований, рука подает милостыню — указывали на щедрость покойного, — рассказывает Кристина. — Смерть тоже изображалась определенными символами: разбитая посуда, надломленная свеча, перевернутый потухший светильник, рука, ломающая ветку (только на надгробиях женщин). Количество плодов на ветвях указывало на число детей умершей, а на девичьих надгробиях число цветков соответствовало прожитым годам».

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Еврейский народ считает, что в тот момент, когда человек умирает, у него пропадает абсолютно все, что он заработал при жизни. Вне зависимости от того, был он богатым или бедным, его все равно одевают в простую белую одежду, которая сравнивает его с другими умершими.

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Иудеи не считают смерть горем, потому что это дает возможность встретиться с Богом и ответить за все свои дела, сделанные при жизни. Плакать на похоронах или скорбеть по умершему считается неправильным.

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«Кладбища старались устроить на вершине холма или горы. Утомительный подъем должен был воспрепятствовать не только посещению некрополя посторонними, но и желанию живых попасть в мир мертвых ранее предначертанного времени. Также в «нагорном» расположении был и экономический аспект: так как чаще всего эта земля не подходила для ведения сельского хозяйства и была самой дешевой».

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О еврейских общинах в Кременце

Мы выбрали для поездки кладбище в Кременце, конечно же, неслучайно. Некоторые коллеги Кристины уверены, что на этом месте похоронен цадик (святой), и, если ESJF удастся это доказать, здесь будет вторая Умань. А это значит, что в Кременец будут приезжать еврейские общины для паломничества и это будет позитивно влиять на городской бюджет. Сейчас в Кременце еврейской общины нет, но в 1897 году она насчитывала 6539 человек, а это 37 % населения. Разумеется, евреи играли важную роль в экономике города, в частности в бумажной промышленности. В 1910 г. в Кременце были талмуд-тора, начальное еврейское мужское училище с ремесленным классом и частное женское училище.

В 1939 году в городе установилась советская власть и еврейская культурная деятельность была запрещена. К июню 1941 г. еврейское население Кременца возросло на четыре тысячи человек за счет беженцев из оккупированной Германией Польши. Вернувшиеся из эвакуации и демобилизованные из Советской Армии евреи вскоре после окончания войны выехали в Польшу, а оттуда — в Израиль и другие страны мира.

Текст: Йовановская Анастасия

Фото: Алексей Гоц