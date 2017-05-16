Кременець Новини Тернополя 

Професія дня: як молода дівчина реставрує єврейське кладовище у Кременці

Irena 64 Views Прокоментуй!

L’Officiel Online запускает новую рубрику, в рамках которой рассказывает о девушках с неординарными профессиями. Первой героиней стала Кристина, которая работает в инициативе сохранения еврейских кладбищ в Европе. Чтобы понять, как выглядит один из ее рабочих дней, редактор L’Officiel Online отправилась в город Кременец в Тернопольской области, чтобы увидеть еврейское кладбище, подлежащее реставрации.

Инициатива сохранения еврейских кладбищ в Европе ESJF начала работу как неприбыльная организация, основанная в Германии в начале 2015 года. Ее главной целью было обеспечить охрану и сохранение еврейских захоронений на всем европейском континенте путем уточнения границ кладбищ и возведения вокруг них защитных ограждений с воротами.

Перед Второй мировой войной в тысячах городов, поселков и сел Центральной и Восточной Европы жили более семи миллионов евреев. В каждом еврейском поселении было хотя бы одно кладбище, которое свидетельствовало о существовании общины в течение поколений. За последние восемьдесят лет следы многих из этих кладбищ были потеряны, потому что жители, которые занимались захоронениями, были уничтожены во время холокоста. В 46 странах-членах Совета Европы насчитывается примерно 10 000 еврейских кладбищ, о которых известно. Но есть, разумеется, еще те кладбища, которые ESJF пока не нашли.

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Дорога из Киева в Кременец на машине занимает 5 часов. В начале путешествия Кристина повернулась ко мне и сказала: «Для начала давайте внесём ясность: я не еврейка. Попала в организацию ESJF, как это чаще всего бывает, абсолютно случайно. Вот уже 2 года работаю не из-за религиозных соображений, а скорее как блюститель истории. На самом деле я отличный менеджер — наверное, потому, что чаще всего мои клиенты мертвы».

«Очень жалею, что у меня нет Google-очков и я не могу записывать на видео реакцию людей, которым я говорю о своей работе, — продолжила Кристина. — Сначала все думают, что я просто ас в черном юморе, и почему-то не верят мне. Потом я начинаю объяснять: мол, реставрирую кладбища, сохраняю историю, мне за это платят, — как раз во время этого люди перестают смеяться и опять задают вопрос: «Нет, ну ты серьезно?». Бытует мнение, что подобная профессия подходит только готессам или иудеям − но не 24-летней не еврейке, далекой от мрачных субкультур».

Прибытие 

Приехав на кладбище, в первую очередь я была поражена его масштабом: вся гора была усеяна плотно стоящими друг к другу надгробными плитами. Все было покрыто высокой травой и кустами, что указывало на то, что за кладбищем местные власти особо не следят. Некоторые надгробные плиты съехали на проезжую часть. У входа стояла таблица, на которой было написано, что это довоенное еврейское кладбище, и мне сразу же бросился в глаза абзац, сообщающий, что некоторых евреев хоронили сидя. Я сразу же спросила у Кристины, правда ли это.

«Это устойчивый этнокультурный стереотип, который относится не только к евреям, но и к мусульманам. Да, действительно, некоторые информаторы, наблюдавшие традиционные еврейские похороны, утверждали, что во время похоронного обряда покойника хоронили сидя. Но в то же время другие уверяют, что покойника хоронят лежа. Закрытость еврейских общин очень часто порождает много дезинформации вокруг традиций еврейского народа. Вообще, погребение без гроба — одна из наиболее характерных черт еврейского похоронного обряда. Использование гробов евреями рассматривается как современная инновация».

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Что такое ESJF и зачем им кладбища

«Проект работает в трех направлениях: исследования, строительство и образование. У организации ESJF есть достаточно много целей: во-первых − это построение защитных ограждений вокруг всех еврейских кладбищ Европы. Во-вторых: уточнение и обозначение границ еврейских захоронений и установка идентификационных знаков. В-третьих − заключение долгосрочных соглашений с местными администрациями, еврейскими общинами и владельцами земельных участков об охране кладбищ. И наконец, в-четвертых − разработка процедуры для соблюдения инженерных требований, принципов бюджетного планирования и критериев по галахе (традиционное иудейское право, совокупность законов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих евреев)».

«Моя работа заключается в том, что я ищу кладбища, составляю списки и каталоги, потом приезжаю на локацию с инженером и раввином, парнем, который отвечает за кошерность, фотографирую локацию, составляю буклет и рекомендую данное кладбище к возведению забора», — поясняет Кристина.

«Это, собственно, исследование и строительство. Что касается образовательной функции, тут наша цель заключается в том, чтобы воспитывать у учащихся общеобразовательных школ уважение к памяти еврейских общин, проживавших на территории их города и Украины в целом. Мы настраиваем учеников на межкультурный и межэтнический диалог, пытаемся предотвратить проявление антисемитизма и акты вандализма по отношению к культурной памяти и наследию еврейского народа».

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Традиции 

У евреев не принято возложение на могилу цветов или венков. В знак памяти об умершем и в знак того, что могилу посещают, они кладут на нее камешек. Иудаизм запрещает изображать облики людей на надгробиях («мацевах»).

Символы на надгробиях отражали религиозный и общественный статус умершего, его личные достоинства и профессию. «Например, руки над зажженными свечами или горящие свечи в субботних подсвечниках изображались на могиле женщины, потому что именно в ее обязанности входило зажигание субботних свечей; гусиное перо — переписчика священных текстов; ножницы — портного; открытая книга или несколько корешков книг — на могиле раввина или автора религиозных произведений; цепочка или другие украшения — ювелира; коробка или кружка для сбора пожертвований, рука подает милостыню — указывали на щедрость покойного, — рассказывает Кристина. — Смерть тоже изображалась определенными символами: разбитая посуда, надломленная свеча, перевернутый потухший светильник, рука, ломающая ветку (только на надгробиях женщин). Количество плодов на ветвях указывало на число детей умершей, а на девичьих надгробиях число цветков соответствовало прожитым годам».

Еврейский народ считает, что в тот момент, когда человек умирает, у него пропадает абсолютно все, что он заработал при жизни. Вне зависимости от того, был он богатым или бедным, его все равно одевают в простую белую одежду, которая сравнивает его с другими умершими.

Иудеи не считают смерть горем, потому что это дает возможность встретиться с Богом и ответить за все свои дела, сделанные при жизни. Плакать на похоронах или скорбеть по умершему считается неправильным.

«Кладбища старались устроить на вершине холма или горы. Утомительный подъем должен был воспрепятствовать не только посещению некрополя посторонними, но и желанию живых попасть в мир мертвых ранее предначертанного времени. Также в «нагорном» расположении был и экономический аспект: так как чаще всего эта земля не подходила для ведения сельского хозяйства и была самой дешевой».

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О еврейских общинах в Кременце

Мы выбрали для поездки кладбище в Кременце, конечно же, неслучайно. Некоторые коллеги Кристины уверены, что на этом месте похоронен цадик (святой), и, если ESJF удастся это доказать, здесь будет вторая Умань. А это значит, что в Кременец будут приезжать еврейские общины для паломничества и это будет позитивно влиять на городской бюджет. Сейчас в Кременце еврейской общины нет, но в 1897 году она насчитывала 6539 человек, а это 37 % населения. Разумеется, евреи играли важную роль в экономике города, в частности в бумажной промышленности. В 1910 г. в Кременце были талмуд-тора, начальное еврейское мужское училище с ремесленным классом и частное женское училище.

В 1939 году в городе установилась советская власть и еврейская культурная деятельность была запрещена. К июню 1941 г. еврейское население Кременца возросло на четыре тысячи человек за счет беженцев из оккупированной Германией Польши. Вернувшиеся из эвакуации и демобилизованные из Советской Армии евреи вскоре после окончания войны выехали в Польшу, а оттуда — в Израиль и другие страны мира.

Текст: Йовановская Анастасия

Фото: Алексей Гоц 

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