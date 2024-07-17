На Тернопільському ставі втопилися дитина

16 липня 2024 року о 18:43 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про зникнення під час купання на Дальньому пляжі Тернопільського ставу неповнолітньої особи, повідомляють надзвичайники.

На місце події негайно було направлено рятувальні підрозділи, включаючи два відділення 1 ДПРЧ 1 ДПРЗ та працівників ОКЦ Головного управління. Для проведення пошукових робіт на воді було залучено катер МАРС-700 та надувний човен.

Після підтвердження інформації про зникнення, на місце додатково прибула група водолазно-рятувальних робіт. Загалом у пошуковій операції брали участь 15 рятувальників, у тому числі 4 водолази, 4 одиниці техніки та 3 плавзасоби.

На жаль, о 20:46 водолази виявили тіло потонулого, його було передано працівникам поліції для подальшого розслідування.

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