На базі Бережанської спортивної школи відкрито відділення веслування на байдарках і каное

На базі Бережанської ДЮСШ (директор Володимир Дуда) відкрито відділення веслування на байдарках і каное.



Відділення водного спорту очолює тренер-викладач з веслування на байдарках і каное, майстер спорту України Марта Сеньків-Ковбасюк.

На сьогодні заняття проводяться на Бережанському ставі.

Варто зазначити, що цього року юні бережанські спортсмени візьмуть участь у міжнародних героїко-патріотичних змаганнях із веслування на байдарках і каное пам’яті воїнів-авганців, які відбудуться 9 вересня у місті Києві.

За сприяння Бережанської міської ради та Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання (директор Михайло Старко) придбано 15 широких (одномісних ) байдарок , 5 вузьких (2 з яких неукоплектовані), моторний човен, весла, 10 фартухів, 10 рукавиць на випадок несприятливих погодних умов.

Представниками БМГО «Клуб Рибалок» (голова Андрій Куліковський) споруджено елінг на Бережанському ставі, де зберігаються байдарки, та надано в користування інший інвентар.

З метою покращення матеріальної бази для проведення занять із веслування на байдарках і каное необхідно придбати: весла, сляйди (сидіння), підніжки, конструкцію для перевезення байдарок.

Усім охочим долучитися до розвитку вище зазначеного виду спорту в нашому місті рекомендуємо звертатися за телефоном: +38 (096) 377-35-19 (Марта Сеньків-Ковбасюк).