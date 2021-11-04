У Тернополі презентували колекцію екоодягу Дмитра Мудрого

Молодіжну колекцію екоодягу “Крук” Дмитра Мудрого презентували в Тернополі. Над створенням цієї колекції хлопець працював перед загибеллю, розповіла його мати Олена Мудра.

За її словами, за гроші, які зібрали за квитки на показ, планують купити подарунки на Миколая для дітей з інвалідністю. А кошти з продажу костюмів передадуть на створення опікового центру в Тернополі, пише Суспільне.

Колекцію одягу від Дмитра Мудрого показують студенти тернопільського училища. Один із них – Ігор Зварич.

“Одяг легенький, практичний. Молодіжний, прекрасний одяг. Мені сподобався”, – каже Зварич.

Олена Мудра розповідає, ці костюми – перша дизайнерська колекція Дмитра:

“Ми презентуємо штани «Крук», лон тиф з капюшоном і без і худі «Крук». Дуже довго працював, десь років два малював, шукав лекала, підбирав під свій попит, бо він активна людина. Це його перша колекція. Все решта у нього в малюнках. Я знаю, з ким він розробляв лекала. Надіюся, що ми будемо продовжувати розробляти цю лінію”.

Організувала показ дизайнерка Наталі Стефанчук.

“Колекція надзвичайно розкішна, бо вона настільки продумана з дизайнерської та технологічної точок зору. Там продумано все до деталей, навіть висота кишень, абсолютно все до міліметра. І наскільки я спілкувалася з тим, хто шив йому цю колекцію, Дмитро до цього ставився надзвичайно ретельно і старанно”, – каже Стефанчук.

Одяг з колекції Дмитра Мудрого виставлять на аукціон, розповідає Олена Мудра. Гроші передадуть на благодійність:

“Гроші підуть на закупівлю обладнання для нашого лікаря-комбустіолога Ярослава Головатого, який є лікарем обласної дитячої лікарні, а також веде пацієнтів з опіками в дорослій. Там не вистачає інструментів, щоби рятувати наших хворих, нема спеціальних ліжок, тому ми хочемо цим зайнятися. З нами долучаються ще два благодійних фонди і будемо просувати цю ідею створення обласного опікового центру”.

Нагадаємо, 24-річний Дмитро Мудрий помер від опіків 17 березня цього року. Хлопець та його батько травмувалися в пожежі, яка сталася 11 березня в приватному будинку в Тернополі. Дмитро отримав опіки, коли виносив з дому молодших братів. Його та батька майже тиждень лікували у львівському медзакладі, але врятувати їх лікарям не вдалося.