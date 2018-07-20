Вікна у минуле в Бережанах (фото)

Добре, що Бережани ще мають будинки з такими вікнами, декорованими карнизами та фронтонами.

Зараз вікна в минуле шалено програють пластиковим опонентам. Містяни через непроінформованість чи байдужість приймають поспішні рішення про повну відмову від історичних вікон.

Як для вікон Бережан, так і для інших історичних міст України є ряд проблем: багато шарів фарби, брак належного догляду за фурнітурою, а також негативний вплив вологи, що боляче лупить по довговічності вікон.

Вихід з ситуації простий. Якісна реставрація старих недоліків значно економніша від замовлення та монтажу пластику.

Надмірна щільність пластикових вікон несе шкоду природному процесу циркуляції повітря, що спричиняє осіданню вологи та подальшій появі плісняви.

За європейським досвідом, ефект від старих відреставрованих вікон із звуко чи термоізоляційним склом відчутний, без візуальної шкоди естетичному вигляду будинку.

Великим плюсом для власників є те, що будинок чи квартира з належно збереженими історичними вікнами чи дверима помітно зростає в ціні на ринку нерухомості.

Важливо, навіть у разі заміни історичного вікна на подібне дерев’яне, поєднувати автентичний вигляд, колір який би гармоніював з фасадом будинку.

Минуле близько, варто просто його побачити, любімо поки маємо！

Михайло Музичка