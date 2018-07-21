“FreeSentsov” – на “Файномі місті” тисячі людей підтримали Сенцова (відео))

Фестиваль “Файне місто ” відвідав гурт “Pianoбой”. У розпалі виступу соліст гурту Дмитро Шуров згадав про українського політв’язня Олега Сенцова. Наголосивши, що українці повинні пам’ятати та підтримувати своїх.

Додамо, що Олег Сенцов український політв’язень, який чотири роки утримується в російських тюрмах. У травні цього року він оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити усіх українських політв’язнів. Олег голодує вже 69 день.

Нещодавно у мережі з’явилися чутки про те, що Олег ніби-то помер. Проте у тюрмі, де зараз знаходиться український політв’язень, спростували цю інформацію.

Овід