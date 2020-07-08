Податкова міліція запобігла втратам бюджету Тернопільщини на півтора мільйона гривень

Набрали законної сили рішення суду стосовно двох наших краян, які порушили встановлений законом порядок обігу підакцизних товарів.

Один із них – житель Гусятинського району, у якого під час досудового слідства працівники податкової міліції Тернопільщини вилучили 8,8 тис. літрів спирту, 3,5 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та понад 26 тис. пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку, встановленого взірця.

Суд прийняв рішення вилучені підакцизні товари конфіскувати та знищити. Порушника засудили до штрафу в розмірі 102 тисячі гривень. Крім цього, із нього стягнули на користь держави 13,7 тис. гривень процесуальних витрат на проведення судових експертиз.

В іншого порушника, жителя Тернополя, вилучили 960 літрів спирту та 1,7 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв. Суд прийняв рішення накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень із конфіскацією вилучених підакцизних товарів.

За результатами вжитих заходів, які проводились під процесуальним керівництвом прокуратури області, упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі більш як на 1,5 млн гривень.