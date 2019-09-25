Тернопільський економічний університет запрошує на курси підготовки до ЗНО

Тернопільський національний економічний університет запрошує на навчання учнів 9-х та 11-х класів загальноосвітніх шкіл, а також громадян, які мають повну загальну середню освіту. Професорсько-викладацький колектив ТНЕУ надає якісну освітню підготовку з усіх навчальних дисциплін, що винесені на зовнішнє незалежне оцінювання та вступні випробування до закладів вищої освіти.

Форма підготовки: денна, заочно-дистанційна.

Організація роботи здійснюється за таким графіком:

– прийом заяв з 1 вересня до 30 вересня;

– початок занять з 1 жовтня.

Слухачі денної форми навчання займатимуться у вихідні дні – з 9.00 год до 14.00 год.

Групи для занять формуватимуться у кількості 10 осіб.

Навчання здійснюється на контрактній основі.

Слухачі заочно-дистанційної форми навчання матимуть нагоду отримати консультації та необхідні методичні рекомендації для виконання індивідуальних завдань як на базі Тернопільського національного економічного університету, так і регіональних навчально-консультаційних центрів ТНЕУ та через мережу Інтернет.

Адреса: вул. Львівська, 11а, к.501 а, м. Тернопіль, 46009;

телефон: 096-2744-983

електронна скринька: vdp@tneu.edu.ua

Необхідні документи:

1. Заява (заповнюється в деканаті).

2. Договір про навчання (укладається під час подання заяви).

3. Ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження дитини.

4. Ксерокопія ідентифікаційного коду дитини.

5. Паспортні дані та ідентифікаційний код одного з батьків.

6. 2 фотокартки розміром 3х4 см.

7. 2 файли.