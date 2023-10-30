18:42 | 30.10.2023
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На Тернопільщині банда незаконно продали 10 т етилового спирту, маскуючи його під дистильовану воду

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, обвинувачених у незаконному продажу спирту етилового (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, 3 мешканців Тернопільського району Тернопільської області упродовж 2023 року, з метою отримання прибутку, придбали, транспортували та зберігали незаконно виготовлений спирт етиловий.

Спирт фасували і продавали в пляшках з надписами «дистильована вода».

Зловмисників викрили правоохоронці. 

Обвинувальний акт щодо 2 учасників групи скеровано до суду, третій учасник наразі переховується від слідства за кордоном і оголошений в розшук.

 

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